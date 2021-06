Meerdere problemen bij ophalen van vaccinatiebewijs in CoronaCheck-app

Bij het ophalen van een vaccinatiebewijs in de CoronaCheck-app dat sinds afgelopen donderdag kan hebben zich meerdere problemen voorgedaan. Via de app kunnen mensen een qr-code genereren die aantoont dat ze zijn gevaccineerd, negatief getest of hersteld van corona.

Zo kon vanwege de drukte niet iedereen zijn vaccinatiebewijs ophalen. Nadat het mogelijk was om vaccinatiebewijzen te downloaden probeerden ruim 500.000 mensen per minuut hun gegevens op te halen, zo laat het ministerie van Volksgezondheid weten. Dat liep later die avond op naar piekmomenten tot meer dan een miljoen pogingen per minuut.

Vanwege de drukte kregen mensen een melding dat hun certificaat niet kon worden opgehaald. Het ministerie stelt dat het aantal mensen dat per minuut kan inloggen opzettelijk is beperkt om de keten van achterliggende systemen van onder andere het RIVM, GGD en DigiD te beschermen. Het aantal mensen dat kan inloggen is inmiddels wel verhoogd naar ruim 100.000 mensen per uur.

Verder bleek dat dat zo'n 300.000 mensen die met Janssen waren gevaccineerd geen vaccinatiebewijs konden genereren. Dat probleem is inmiddels opgelost, aldus het ministerie. Daarnaast kunnen sommige mensen die een corona-infectie hebben doorgemaakt en één vaccinatie hebben gekregen bij de GGD ten onrechte geen vaccinatiebewijs genereren. Dit probleem zou de komende dagen moeten worden verholpen.

Een miljoen mensen is het inmiddels wel gelukt om via de CoronaCheck-app een qr-code te genereren. De Androidversie van de app is inmiddels meer dan een miljoen keer geïnstalleerd. Apple geeft geen cijfers over het aantal installaties onder iOS-gebruikers.