'Amsterdam moet privacy inwoners bij gebruik algoritmes beter beschermen'

De gemeente Amsterdam moet bij het gebruik van algoritmes de privacy van inwoners beter beschermen, zo oordeelt de Amsterdamse Rekenkamer op basis van eigen onderzoek. Amsterdam gebruikt veel algoritmen, bijvoorbeeld om nummerborden te scannen voor parkeercontroles of om de WOZ-waarde van woningen te berekenen. "Het gebruik van algoritmen ligt gevoelig", aldus de Rekenkamer. "Algoritmen kunnen grote invloed hebben op burgers en bedrijven. Er is bijvoorbeeld een risico op de inbreuk van privacy van burgers. En als er vooroordelen in een algoritme zitten, kan het algoritme discrimineren."

Voor het onderzoek keek de Rekenkamer naar hoe Amsterdam algoritmes toepast, waarbij de privacybescherming van burgers één van de onderwerpen was. Volgens de Rekenkamer wil de gemeente de privacy van burgers goed beschermen als zij algoritmen gebruikt, maar slaagt het daar nog onvoldoende in. Zo zijn verplichte wettelijke controles om de privacy te beschermen onvoldoende uitgevoerd. Verder worden inwoners nog weinig persoonlijk geïnformeerd over wat de gemeente met hun gegevens doet.

Ook blijkt dat het beheerskader van de gemeente voor de toepassing van algoritmes geen aandacht heeft voor gevallen waarbij persoonsgegevens die zijn verzameld en/of verwerkt voor het ene doel, worden gebruikt voor een ander doel. "Daarbij is het belangrijk dat er wordt getoetst of de twee doelen wel voldoende bij elkaar aansluiten (of het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel)", zo laat de Rekenkamer weten.

Tevens vindt de Rekenkamer dat het beheerskader meer aandacht kan besteden aan dataminimalisatie, proportionaliteit en subsidiariteit. De gemeente zou daarbij twee vragen moeten stellen. Namelijk of de inbreuk op de privacy van de betrokkene in verhouding staat tot het doel van de gegevensverwerking en of het doel niet op een andere manier is te bereiken, die minder nadelig is voor de betrokkene. De gemeente Amsterdam heeft aangegeven de conclusies van de Rekenkamer over te nemen en zal de gedane aanbevelingen implementeren.