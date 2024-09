Minister: nog geen standpunt over nieuw voorstel voor chatcontrole

Het kabinet heeft nog geen standpunt ingenomen over een nieuw voorstel voor het invoeren van chatcontrole, zo heeft minister Van Weel van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer laten weten. Het is dan ook nog onduidelijk of een door de Tweede Kamer aangenomen motie wordt uitgevoerd. Wel stelt de minister dat het nieuwe voorstel onderdelen bevat die tegemoetkomen aan eerdere Nederlandse bezwaren over het zogeheten ‘detectiebevel’.

De Europese Commissie kwam een aantal jaar geleden met het plan om alle chatberichten van burgers te controleren. Europese wetgeving vindt plaats via een trialoog, waarbij de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers onderhandelen over wetgevende voorstellen. Het Europees Parlement zag het voorstel van de Europese Commissie voor chatcontrole niet zitten en kwam met een eigen voorstel, waar nog steeds kritiek op is, maar wat end-to-end versleutelde diensten uitzondert.

Eind juni wilde toenmalig EU-voorzitter België binnen de Raad over een eigen versie van het plan stemmen. België had een voorstel bedacht waardoor "hoog risicovolle" chatdiensten zouden worden verplicht om overheidssoftware toe te voegen waarmee alle berichten van Europese gebruikers worden geïnspecteerd. Dit kreeg de naam "upload moderation". Gebruikers die niet met de controle akkoord zouden gaan zouden dan geen foto's, video en url's meer via de betreffende chatapp kunnen versturen. De stemmig werd geschrapt omdat er niet voldoende voorstemmers waren.

EU-voorzitter Hongarije heeft nu een nieuw voorstel bedacht. "Het voorstel van het Hongaars voorzitterschap bevat onderdelen die tegemoetkomen aan bezwaren die gedurende de onderhandelingen door Nederland naar voren zijn gebracht ten aanzien van de reikwijdte van het zogeheten ‘detectiebevel’. Over de Nederlandse positie ten opzichte van dit compromisvoorstel vindt binnen het kabinet evenwel nog overleg plaats en daarom kan ik uw Kamer daarover op dit moment geen verdere mededelingen verstrekken", aldus Van Weel (pdf).

Aangenomen moties

Vorig jaar weigerde het kabinet een door de Tweede Kamer aangenomen motie uit te voeren, waarin de regering werd opgeroepen tot het tegengaan van chatcontrole. Eind vorig jaar nam de Tweede Kamer een motie aan die het kabinet opriep om de eerdere motie over het weigeren van chatcontrole alsnog uit te voeren. Door de Tweede Kamer aangenomen moties hoeft het kabinet niet uit te voeren, maar dit is uitzonderlijk, aldus het kabinet zelf in een reactie over het niet uitvoeren van een motie over de Europese digitale identiteit

"Aangezien het huidige kabinet zich momenteel beraadt op een nieuw standpunt inzake de CSAM-verordening, kan op dit moment nog geen definitief uitsluitsel worden gegeven over de uitvoering van deze motie. Vandaar dat in de brief is vermeld dat informatie over de motie pas in een brief over het kabinetsstandpunt over het compromisvoorstel wordt gedeeld", zo staat in een beslisnota bij de Kamerbrief. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk (pdf).