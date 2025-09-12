Duitsland keert zich tegen omstreden Chat Control

Duitsland is tegen het huidige voorstel voor het omstreden Chat Control. Dit is een Europese wet voor het scannen van telefoons van Europeanen op de aanwezigheid van beeldmateriaal gerelateerd aan kindermisbruik (Child Sexual Abuse Material / CSAM).

Chat Control is een Europees wetsvoorstel dat chatdiensten verplicht om alle berichten van gebruikers te controleren op CSAM. Het gaat om een Deens voorstel, dat is gebaseerd op eerdere Belgische en Hongaarse voorstellen. Deze eerdere voorstellen zijn toen niet in stemming gebracht omdat er onvoldoende voorstanders waren.

Het wetsvoorstel krijgt veel kritiek, onder meer vanwege de impact op de privacy van Europeanen. Onlangs waarschuwden honderden wetenschappers in een open brief gericht aan het Europees Parlement en de Raad van de EU nog voor de impact van Chat Control. De brief is ondertekend door bijna vierhonderd wetenschappers uit dertig landen. Zij stellen dat hoewel het huidige voorstel een aantal verbeteringen bevat ten opzichte van eerdere voorstellen, het op andere vlakken juist een stap terug is. Zo zouden eerdere compromissen in het huidige voorstel juist (deels) zijn teruggedraaid.

Diverse EU-lidstaten zijn voor, maar een coalitie van landen blokkeert Chat Control tot nu toe. Ook voor het huidige voorstel lijkt onvoldoende steun te zijn. Zo zijn naast Duitsland ook België, Finland, Luxemburg, Polen, Tsjechië en Nederland tegen.