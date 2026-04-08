Is het toegestaan om sollicitanten te screenen met AI?

Juridische vraag: In ons bedrijf is er geen duidelijk beleid over het gebruik van AI. Initiatieven om de efficiëntie te vergroten worden echter wel aangemoedigd, en in het kader daarvan gebruikt een van mijn collega’s nu bij voorkeur AI om sollicitanten te screenen. Ik ben daar persoonlijk geen voorstander van omdat ik niet weet wat er van die informatie uit de sollicitaties dan bij de AI blijft hangen. Hij claimt dat dit een standaardprocedure is en dat sollicitanten weten dat ze dit tegenwoordig kunnen verwachten en dat we niet in een ‘gevoelige’ sector werken (retail). Hoe zit dit juridisch gezien?

Antwoord: Deze vraag is een schoolvoorbeeld van het al langer bestaande concept van 'shadow IT', persoonlijke initiatieven om IT-diensten of apps in te zetten voor het werk buiten de officiële kanalen om. Een leuke manier om nieuwe dingen te ontdekken (die best positief voor efficiëntie of omzet kunnen uitpakken) maar ook een manier om keihard tegen deuren aan te lopen.

In dit geval is dat de AI Act, omdat het met AI screenen of beoordelen van sollicitanten hoogrisico is onder die wet. Dat mensen dat zouden moeten weten of dat iedereen dat doet, is daarbij niet relevant. Je krijgt een berg complianceverplichtingen op je dak als organisatie, en je kunt beboet worden als je die niet naleeft. Waar is je bias evaluatie? Welk kwaliteitsbeheersysteem heb je ingericht om te borgen dat prestaties op niveau blijven? Welke vorm van uitleg geef je sollicitanten over de AI-beoordeling?

Uiteraard is er ook nog de AVG, die evenzo wat te zeggen heeft over persoonsgegevens van sollicitanten in third-party tools stoppen zonder op zijn minst een verwerkersovereenkomst met geheimhoudingsbeding. Daarnaast zegt de NVP Sollicitatiecode sinds 2025 dat je duidelijk moet zijn naar de sollicitant toe over AI-gebruik, en dat je tool voldoet aan de AI Act.

Het belangrijkste voor mij is echter dat je als organisatie de consequenties krijgt als een medewerker op die manier eigenzinnig opereert. Daar helpt dan geen "het is maar een individuele keuze" of "de impact op mensen valt mee". Ik snap de keuze voor zo'n initiatieven-beleid, maar dat moet wel verbonden worden aan begeleiding en controle.

