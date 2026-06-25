Brussel bestempelt clouddiensten Amazon en Microsoft als DMA-poortwachter

De Europese Commissie heeft de clouddiensten van Amazon en Microsoft bestempeld als poortwachters die aan de eisen van de Digital Markets Act (DMA) moeten voldoen. Het gaat hierbij om een voorlopig standpunt waar de techbedrijven zich tegen kunnen verweren. De DMA schrijft eisen voor aan poortwachters. Zo mogen die onder meer eigen diensten geen voorkeursbehandeling geven ten opzichte van concurrerende diensten van derden. Daarnaast gelden er verplichtingen over het bieden van overstapmogelijkheden voor afnemers en de uitwisseling van gegevens tussen verschillende systemen (data-portabiliteit).

"De clouddiensten Microsoft Azure en Amazon Web Services zijn de twee grootste clouddiensten in de Europese Unie", zo stelt dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De Nederlandse toezichthouder deed samen met de Europese Commissie onderzoek naar de twee clouddiensten. Volgens de ACM blijkt uit het onderzoek dat de twee clouddiensten een belangrijke toegangspoort vormen tussen bedrijven en gebruikers in de digitale economie. Amazon en Microsoft kunnen zich nu tegen de bevinding verweren, waarna de Europese Commissie een definitief besluit neemt. Anderen diensten van Amazon en Microsoft zijn eerder al door Brussel aangewezen als poortwachters onder de DMA.