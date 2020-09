Slachtoffers telefoonspoofing voor miljoenen euro's opgelicht

Criminelen die zich voordoen als bankmedewerker en het telefoonnummer van banken spoofen hebben slachtoffers voor miljoenen euro's opgelicht, zo stelt het televisieprogramma Kassa. Rabobank vergoedt de schade van slachtoffers, terwijl ING en ABN Amro dat niet doen.

Slachtoffers denken dat ze door hun eigen bank worden gebeld. De oplichter, die zich voordoet als bankmedewerker, stelt dat het geld van de spaarrekening wegens veiligheidsredenen naar een andere rekening moet worden overgeboekt. Een zogenoemde "kluisrekening". Het rekeningnummer dat de oplichter opgeeft is echter van een katvanger. Zodra slachtoffers het geld overmaken wordt het snel opgenomen.

De afgelopen maanden is er een sterke stijging van het aantal personen dat melding maakt. Kregen banken in april nog zo'n zestig meldingen over deze fraudevorm, in juli waren dat er zo'n driehonderd, aldus Betaalvereniging Nederland. Slachtoffers zijn voor bedragen tussen de 10.000 euro en 150.000 euro opgelicht. Bij het Platform Spoofing hebben zich inmiddels 119 slachtoffers gemeld die naar eigen zeggen voor 2,6 miljoen euro zijn opgelicht.

Rabobank vergoedt slachtoffers in de regel, omdat het voor de klant lijkt alsof het echt vanuit de bank komt en de identiteit van de bank door de oplichter wordt gebruikt, zo laat de bank weten. ABN Amro en ING doen dit niet. "Bij dit soort telefonische oplichting wordt de betaalopdracht door de klant zelf opgegeven en geautoriseerd. Er is dan sprake van een geldig gegeven betaalopdracht. Om deze reden is ING niet aansprakelijk voor de ontstane schade, als achteraf blijkt dat er sprake is van oplichting", aldus een woordvoerder van de bank. Het Platform Spoofing wil dat banken alle slachtoffers vergoeden.

"Het is duidelijk dat er ergens een grens ligt waar de aansprakelijkheid van banken eindigt, maar de banken trekken hier nu een grens die ze zelf ook niet consequent volgen. Dat blijkt al uit de verschillen tussen de banken, maar ook dat ze fraude op basis van phishing of malware wel vergoeden. Daar hebben de klanten ook zelf aan "meegewerkt", tegen hun zin", zegt Michel van Eeten hoogleraar cybersecurity aan de TU Delft.

"Fraude ontstaat niet als een klant niet de mist ingaat", gaat Van Eeten verder. "In de wet staat dat de bank aansprakelijk is, tenzij grove nalatigheid kan worden aangetoond. Dat is wat anders dat de bank zelf besluit waar ze zelf wel of niet voor aansprakelijk zijn. De vraag is dus hier of er sprake van grove nalatigheid is."

In een onderzoek naar deze fraudevorm heeft de politie de afgelopen maanden zeven personen aangehouden. De verdachten zouden met het verhaal over de kluisrekening ruim 4 miljoen euro van slachtoffers hebben weten te stelen.