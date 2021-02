D66 pleit voor invoering van Europees vaccinatiebewijs

Er moet een Europees vaccinatiebewijs komen dat mensen die zijn gevaccineerd meer vrijheden geeft, net zoals in Israël het geval is, zo stelt D66-leider Sigrid Kaag. "Je kunt toch niet van gevaccineerde mensen verwachten dat ze wachten met leven totdat de laatste prik is gezet?", liet Kaag tijdens haar toespraak op het partijcongres van D66 weten.

"Er lijkt een taboe te liggen op het woord vaccinnatiebewijs. Maar toch is dat precies wat we nodig zullen hebben", stelde Kaag. Ze noemt het vaccinatiebewijs een moderne versie van het gele boekje. "Uiteraard met de garantie van tijdelijkheid, privacy-voorwaarden en het liefst op Europees niveau. Dit is billijk en rechtvaardig."

Onlangs rolde de Israëlische overheid een coronapaspoort uit dat mensen, die zijn gevaccineerd of hersteld van een coronabesmetting, toegang geeft tot sportscholen, theaters, hotels, zwembaden, concerten en synagoges. Betreffende gelegenheden zijn verplicht om de paspoorten van bezoekers te scannen. Personen zonder paspoort mogen niet worden toegelaten. Voor personen zonder smartphone is er een gezondheidscertificaat met streepjescode dat kan worden geprint.

"Laten we als Nederland een voorbeeld nemen aan Israël, waar gevaccineerde mensen weer toegang krijgen tot het maatschappelijk leven. En geef degene die het vaccin nog niet heeft gehad dezelfde vrijheid met een negatieve test in de achterzak", ging Kaag verder. Ze wil dan ook meer vrijheid voor gevaccineerde en geteste burgers. "Wie een vaccin neemt doet iets voor een ander. Beschermt de ander. Net als het dragen van een mondkapje is het een vorm van solidariteit. Laten we dat nu als samenleving gaan belonen."