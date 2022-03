Privacytoezichthouders komen met regels tegen dark patterns op social media

Het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) heeft vandaag richtlijnen aangenomen die dark patterns op social media moeten voorkomen. Bij dark patterns worden gebruikers via knoppen, kleuren en teksten een bepaalde kant op geduwd, om ze zoveel mogelijk privégegevens af te laten staan.

Of zoals het EDPB zegt: "Dark patterns zijn interfaces en gebruikerservaringen op socialmediaplatformen die ervoor zorgen dat gebruikers onbedoelde, ongewillige en potentieel schadelijke beslissingen maken met betrekking tot het verwerken van hun persoonlijke data. Dit beïnvloedt het gedrag van gebruikers en de mogelijkheid om effectief hun persoonlijke data te beschermen."

In de richtlijnen worden concrete voorbeelden van dark patterns genoemd en verschillende best practices gegeven voor het ontwerpen van gebruikersinterfaces op een manier die de implementatie van de GDPR faciliteert. Het EDPB is een orgaan waarin alle nationale privacytoezichthouders uit de Europese Unie samenwerken bij hun toezicht op de Europese privacywet.

Onlangs besloot privacyorganisatie noyb, opgericht door de bekende privacyactivist Max Schrems, bij tal van websites een klacht in te dienen dat hun cookiepop-ups niet aan privacywetgeving GDPR voldoen en van dark patterns gebruikmaken om gebruikers zover te krijgen dat ze die accepteren. Een aantal jaren geleden wilden verschillende Amerikaanse senatoren nog een verbod van dark patterns op social media.