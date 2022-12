Banken positief over gezamenlijk monitoren van transacties boven de 100 euro

De Nederlandse banken zijn positief over plannen van het kabinet om alle particuliere transacties boven de 100 euro gezamenlijk te monitoren en vinden dat dit bedrag niet moet worden verhoogd. Iets waar in de Tweede Kamer stemmen voor opgaan.

De monitoring van transacties is onderdeel van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen. Dit voorstel verbiedt contante betalingen voor goederen vanaf drieduizend euro en laat banken gezamenlijk alle banktransacties van alle Nederlandse rekeninghouders monitoren. Eind oktober stuurde minister Kaag van Financiën mede namens minister Yesilgoz van Justitie en Veiligheid het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer.

De gezamenlijke monitoring van transacties moet gaan gelden voor alle particuliere transacties boven de 100 euro en voor alle zakelijke transacties, ongeacht bedrag. Volgens SP-Kamerlid Alkaya schieten banken en overheid om zwart geld uit het betalingsverkeer te weren door naar massasurveillance. "Proportioneel? Wat mij betreft niet", zo laat hij op Twitter weten.

Ook GroenLinks-Kamerlid Van der Lee vindt dat de aanpak doorschiet. "Het centraal bijhouden van zo'n beetje alle transacties van alle mensen gaat erg ver. Ik vind dat het kabinet dit niet duidelijk weet te rechtvaardigen", zo laat hij tegenover de NOS weten. Binnen de Tweede Kamer zijn onder andere vragen over de drempelgrens van 100 euro. "Alsof iemand even zijn vinger in de lucht heeft gestoken, o ja het moet 100 euro zijn", zegt ChristenUnie-Kamerlid Grinwis.

De banken kunnen zich vinden in de grens van 100 euro en claimen dat als dit bedrag wordt verhoogd, het risico bestaat dat banken 'belangrijke signalen' die kunnen duiden op witwassen, missen. "Criminelen knippen grotere bedragen op om de herkomst van het geld te verhullen. Voor kleinere bedragen worden vaak kwetsbare jongeren en ouderen uitgebuit als zogenoemde geldezels", aldus de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De NVB geeft echter geen cijfers wat "vaak" precies inhoudt en waarom 100 euro als drempelbedrag moet worden gebruikt.

Eerder waarschuwde de Autoriteit Persoonsgegevens dat het wetsvoorstel de deur opent naar ongekende massasurveillance door banken. Stichting Privacy First stelt dat er sprake is van een bancair sleepnet en de Raad van State sprak eerder van een vergaande inbreuk op de grondrechten van burgers.