Consumentenbond eist dat Google stopt met tracking en schade vergoedt

Google moet stoppen met het tracken van gebruikers en hen een schadevergoeding betalen, zo eisen de Consumentenbond en Stichting Bescherming Privacybelangen (SBP). Volgens beide organisaties volgt Google gebruikers continu op internet om daarmee geld te verdienen, zonder hun toestemming. Als het techbedrijf hiermee doorgaat en Nederlandse gebruikers niet compenseert stappen de Consumentenbond en SBP naar de rechter.

"Google verzamelt gegevens op een manier waarbij echte toestemming van gebruikers onmogelijk is. Daarnaast gebruikt Google zogenoemde ‘dark patterns’: ontwerptechnieken waarmee Google gebruikers manipuleert tot acties die een negatief effect hebben op hun privacy, zoals het onbewust toegang geven tot bepaalde persoonsgegevens", zo laten de organisaties weten. "Ook geeft Google persoonsgegevens in strijd met de AVG door aan landen buiten Europa, waardoor Nederlandse consumenten worden blootgesteld aan het risico van surveillance door buitenlandse overheden."

Ada van der Veer, voorzitter Stichting Bescherming Privacybelangen, stelt dat Google de AVG op ongekende schaal overtreedt. "De praktijken van Google komen neer op illegale surveillance en illegale commerciële exploitatie van persoonsgegevens. De impact hiervan op het persoonlijke leven van elke gebruiker, nu en in de toekomst, is onbekend. Google weet wat je doet, waar je bent, wat je misschien wil gaan doen en waar je over nadenkt. Het legt dit allemaal vast en verdient daarmee ontzettend veel geld."

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, spreekt zelfs van uitbuiting. "Google buit zijn gebruikers uit, en maakt daarmee enorme winsten. In 2022 alleen al bedroeg de omzet van Google uit advertentie-inkomsten ongeveer 224 miljard dollar. Google heeft zich jarenlang verrijkt ten koste van de privacy van consumenten. Dat moet onmiddellijk stoppen."

Molenaar vindt ook dat zowel voormalige als huidige gebruikers die vanaf 1 maart 2012 op enig moment producten of diensten van Google hebben gebruikt en in Nederland woonden gecompenseerd moeten worden. Gebruikers kunnen zich hiervoor via een aparte website aanmelden. Deelname is op basis van ‘no cure no pay’. "Afhankelijk van de uitkomst van de Google-claim is de door jou af te dragen vergoeding tussen de 18 procent en 25 procent van het voor jou behaalde resultaat", zo laat de Consumentenbond weten.