Opnieuw Kamervragen over uitspraken van Maxima over digitale euro

Opnieuw zijn er in de Tweede Kamer vragen gesteld over uitspraken van koningin Maxima over de digitale euro. Aanleiding zijn uitspraken van Maxima waarin ze laat weten nooit voor de invoering van de digitale euro te hebben gepleit. In oktober 2022 was het JA21 dat opheldering van premier Rutte wilde over uitspraken van de koningin. Tijdens haar bezoek aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington D.C stelde Maxima dat er aan digitaal geld vele voordelen zitten, ook voor landen met een beperkte financiële infrastructuur.

In november 2022 sprak Maxima tijdens een conferentie van de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank opnieuw over invoering van de digitale euro. Eind maart van dit jaar reageerde de koningin tegenover het AD op ergernis onder ambtenaren van het ministerie van Financiën. Zij wilden dat Máxima zich minder vaak uitlaat over de digitale euro.

"Ik wil graag duidelijk maken dat ik nooit voor invoering van de digitale euro heb gepleit", aldus de koningin. "Ik heb mezelf als voorstander noch als tegenstander gepresenteerd. De invoering van zo’n munt is een politiek proces waar ik buiten blijf." FVD-Kamerlid Van Houwelingen heeft nu om opheldering gevraagd aan demissionair minister-president Rutte.

"Heeft Koningin Maxima volgens het kabinet wel of heeft Koningin Maxima volgens het kabinet niet gepleit voor de invoering van de digitale euro?", zo wil het Kamerlid weten. Rutte moet daarnaast ook duidelijk maken hoe de uitspraak van Maxima 'Ik wil graag duidelijk maken dat ik nooit voor de digitale euro heb gepleit' te rijmen valt met haar uitspraak 'Laten we ons dus die betere toekomst voorstellen en bouwen aan een digitale euro die voor alle Europeanen werkt". De minister-president heeft drie weken om met een reactie te komen.