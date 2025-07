Deens voorstel voor Europese chatcontrole bevat verplicht detectiebevel

EU-voorzitter Denemarken heeft een voorstel voor het invoeren van chatcontrole gepresenteerd, waarbij versleutelde chatdiensten kunnen worden verplicht om berichten van gebruikers te controleren, net zoals de Europese Commissie. Verschillende partijen in de Tweede Kamer zijn niet over het plan te spreken en willen dat Nederland zich tegen een dergelijk voorstel blijft verzetten.

De Europese Commissie wil een wet invoeren waardoor chatdiensten verplicht worden om alle berichten van hun gebruikers te controleren. Europese wetgeving vindt plaats via een trialoog, waarbij de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers onderhandelen over wetgevende voorstellen. Het Europees Parlement zag het voorstel van de Europese Commissie voor chatcontrole niet zitten en kwam met een eigen voorstel, waar nog steeds kritiek op is, maar wat end-to-end versleutelde diensten uitzondert.

Binnen de EU-lidstaten is nog altijd geen positie ingenomen. Vorig jaar kwamen toenmalig EU-voorzitters België en Hongarije elk met een voorstel voor de invoering van chatcontrole, maar die voorstellen konden niet op voldoende voorstemmers rekenen. Begin dit jaar kwam toenmalig EU-voorzitter Polen met een voorstel waarin het verplichte detectiebevel voor chatapps was vervangen voor vrijwillige detectie. Tevens zou het voor risicovolle communicatiediensten worden verplicht om leeftijdsverificatie van gebruikers uit te voeren.

Denemarken

Sinds 1 juli is Denemarken de nieuwe EU-voorzitter en het land heeft ook een voorstel voor de zogenoemde CSAM-verordening ingediend. Het voorstel pleit voor de invoering van verplichte detectie. GroenLinks-PvdA laat weten teleurgesteld te zijn over het voorstel. Het opheffen van encryptie in Europa is volgens de partij een onacceptabele maatregel. "Wat is de zienswijze van de minister op het Deense voorstel? Kan de minister uitgebreid ingaan op de nieuwe tekst?", vraagt de partij aan demissionair minister Van Weel van Justitie en Veiligheid.

De partij vraagt Van Weel om de bevestiging dat hij, conform een eerder door de Tweede Kamer aangenomen motie, zich ondubbelzinnig zal blijven uitspreken over voorstellen die een detectiebevel bevatten of mogelijk maken. "Zal Nederland blijven behoren tot de blokkerende minderheid en is deze minderheid volgens de minister stabiel? Verwacht de minister dat lidstaten die tot deze groep behoren, van plan zijn om van standpunt te veranderen?", wil de partij weten.

VVD wil verkenning

De VVD stelt dat het huidige Deense compromisvoorstel de onderhandeling terugbrengt naar de eerdere situatie, waarbij een blokkerende minderheid van lidstaten, waaronder Nederland, die het inperken van encryptie te ver vindt gaan, zich tegen het voorstel verzette. "Kan de minister aangeven of deze blokkerende minderheid momenteel standhoudt, mede in het licht van de recente politieke ontwikkelingen, zoals de vorming van een nieuwe regering in Duitsland?", vraagt de partij.

Volgens de VVD is het wenselijk om te verkennen onder welke voorwaarden en met welke waarborgen voor privacy en digitale veiligheid een verplicht detectiebevel eventueel vorm kan krijgen. "Is de minister ook bereid om actief het gesprek aan te gaan met voorstanders om een poging te wagen uit de huidige impasse te raken?", wil de partij verder weten.

NSC is net als GroenLinks-PvdA niet te spreken over het Deense voorstel om terug te keren richting het oorspronkelijke Europese Commissievoorstel met verplichte detectie. Volgens de partij maakt een dergelijk bevel grote inbreuk op grondrechten. NSC wil dan ook dat Nederland deel blijft van de blokkerende minderheid die niet aan encryptie wil tornen. "Kan de minister toezeggen dat dat zo zal blijven? Kan de minister ook aangeven hoe solide de blokkerende minderheid volgens hem is?", wil de partij weten. Van Weel heeft nog niet op de vragen gereageerd.