Ov-bedrijven blokkeren virtuele betaalpassen reizigers wegens fraude

Ov-bedrijven blokkeren wegens fraude virtuele betaalpassen waarmee reizigers kunnen in- en uitchecken. Zo zijn virtuele betaalpassen van Paysafe bij alle ov-bedrijven in Nederland niet meer te gebruiken. NS blokkeert daarnaast ook virtuele betaalkaarten van de bank Revolut en betaaldienst Vivid, zo laat de NOS weten.

Sinds een aantal jaren is het via OVpay mogelijk om met een fysieke of virtuele bankpas in het openbaar vervoer in en uit te checken. Reiskosten worden niet meteen afgeschreven bij het in- en uitchecken met de betaalpas, maar achteraf. Translink, het bedrijf dat de betalingen met OVpay verwerkt. stelt dat dit handiger is voor reizigers omdat zo het uitchecken sneller gaat. Het bedrijf wil deze werkwijze dan ook niet aanpassen.

Paysafe, Revolut en Vivid bieden gebruikers van hun apps de mogelijkheid om een tijdelijke virtuele betaalkaart aan te maken. Bij de fraude gebruikten reizigers de virtuele betaalkaart om in en uit te checken. Door de virtuele kaart na het uitchecken te verwijderen was het niet mogelijk om reiskosten bij de gebruiker af te schrijven. Afschrijvingen door OVpay vinden namelijk 's nachts plaats.

Volgens de NOS was de mogelijkheid om met virtuele betaalpassen te frauderen al jaren bekend. Hoeveel schade de ov-bedrijven hierdoor hebben geleden wil Translink niet zeggen. De problemen zouden vooral bij NS spelen, dat van "serieus misbruik" spreekt. Revolut is het niet eens met de blokkade door NS en laat weten naar (juridische) opties te kijken. Vivid verwacht begin september een "technische oplossing" uit te rollen, maar voegt toe dat het afhankelijk is van Translink voor het opheffen van de blokkade. De NOS laat weten dat Paysafe geen reactie wilde geven.