Belgische rechter dwingt bank om slachtoffers phishing meteen te vergoeden

Een Belgische rechter heeft een bank gedwongen om twee negentigers die het slachtoffer van phishing werden meteen te vergoeden. Het echtpaar had 50.000 euro naar een oplichter overgemaakt. Het gaat om een voorlopige beslissing van de kortgedingrechter in Antwerpen, maar volgens Geert Lenssens, een advocaat die gespecialiseerd is in bankzaken, zal de uitspraak een "baanbrekend" precedent hebben.

Volgens VRT NWS weigeren banken in België vaak om klanten te vergoeden die het slachtoffer van phishing zijn geworden. De banken gaan er vanuit dat het slachtoffer zelf een grove fout heeft gemaakt. De kortgedingrechter oordeelt nu dat de bank eerst de getroffen klant moet vergoeden. Wanneer de bank vermoedt dat er sprake van grove nalatigheid was, moet die vervolgens naar de rechter stappen.

Lenssens verwacht niet dat banken de gang naar de rechter zullen maken. "Een grove fout, dat is de grote uitzondering. Als we naar alle phishingzaken zouden kijken, denk ik dat we amper spreken over één procent van al die zaken. Want een grove fout is iets anders dan een fout: als je bijvoorbeeld door een oplichtingstruc je code gaat invoeren of afgeven, dan is dat geen grove fout."

De advocaat denkt dat de beslissing "grote gevolgen" zal hebben. "Het is een voorlopige beslissing, maar ze is wel baanbrekend. Wanneer iemand bij mij terechtkomt met een phishingzaak, zal ik meteen denken aan een kortgedingprocedure. En ik zal niet de enige zijn. Dit gaat in de rechtspraktijk duizenden keren gebruikt worden de komende maanden en jaren."