Consumentenbond: banken moeten slachtoffers spoofing vergoeden

Door Anoniem: Nee, natuurlijk niet.

Die bank is helemaal niks te verwijten. Het zou ff lekker worden... Op straat: 'Ik ben van de bank, leeg U portemonee in de mijne, want oplichters zijn bezig om die van U leeg te halen.' En dan naar de bank gaan en klagen.



Hoe ziek is dit land!

Het is inderdaad zo dat wat hier mis gaat buiten de technische infrastructuur van de banken zelf gebeurt, en dat ze daar geen directe invloed op uit kunnen oefenen.Aan de andere kant is het wel zo dat banken zelf heel voortvarend hebben aangestuurd op een manier van bankieren die zo werkt als die nu werkt, en die gevoelig voor is voor dit soort fraude. Toen overboekingen nog op papieren formuliertjes werden ingevuld die je inleverde bij je bank of aan ze opstuurde kon een oplichter helemaal nietiets voor elkaar krijgen, er ging tijd overheen en in die tijd konden mensen zich nog afvragen of het eigenlijk wel klopte, familie en vrienden raadplegen, toch maar hun bank bellen etc. Het zijn toch echt de banken die het zo hebben ingericht dat de schade meteen definitief is. Ze hebben op maximaal gemak voor hun rekeninghouders aangestuurd maar er geen rekening mee gehouden dat dat ook maximaal gemak voor oplichters oplevert.Daar komt bij dat je zonder een bankrekening niets kan in dit land. Banken zijn niet zomaar bedrijven, ze zijn infrastructuur.Vergelijk het eens met wegen. Inzichten in hoe je wegen veilig krijgt hebben zich ontwikkeld in de loop van de decennia. Toen ik jong was was van veel wegen in de bebouwde kom de rijbaan voor auto's breder dan tegenwoordig. Die ruimte nodigde uit tot hard rijden, want je merkt veel beter hoe hard je gaat als er minder ruimte om je auto heen is, en dus reden mensen ook hard. Ik heb in mijn leven aan verschillende straten gewoond waar 50 km/u de officiële maximumsnelheid was maar 70 km/u heel gangbaar was. Diezelfde wegen zijn tegenwoordig anders ingericht, auto's hebben minder ruimte, er wordt veel rustiger gereden en er gebeuren veel minder, en ook minder ernstige, ongelukken.De analogie is duidelijk: bankzaken zijn voor consumenten nu zo ingericht dat alles snel kan, de ruimte krijgt, er geen obstakels zijn. Dat gaat inderdaad lekker makkelijk en snel, maar tegelijk gebeuren er ook makkelijk ongelukken, vaak ernstige. Daarom is het hoog tijd om de manier waarop het wordt ingericht aan te passen, en niet voor maximale vaart te gaan maar maatregelen nemen die de vaart eruit halen zodat ongelukken voorkomen worden of veel minder ernstig zijn.Dat is iets wat de banken moeten veranderen, dat kan je niet buiten ze om regelen. Een prikkel om ze in beweging te krijgen is om de verantwoordelijkheid voor hoe ze dingen hebben ingericht op hun bordje te leggen. Zeggen dat banken niets te verwijten is, omdat telefoonnummers spoofen buiten hun systemen om gebeurt, is zoiets als zeggen dat de wegenbouwer geen enkele verantwoordelijkheid heeft voor de verkeersveiligheid omdat hij de auto's die op de wegen rondrijden niet maakt.Het punt is dat een partij die een groteheeft op de veiligheid, door hoe hij dingen ontwerpt en inricht, daarmee ookvoor de consequenties van de daarbij gemaakte keuzes heeft.Verantwoordelijkheid hiervoor (mede) bij banken leggen is terecht omdat banken wel degelijk ontwerpkeuzes maken die invloed op het resultaat hebben. Bij die keuzes hoort verantwoordelijkheid voor de effecten die die keuzes hebben. Dat transacties al definitief zijn als een klant nog niet van de verwarring is bijgekomen die een oplichter doelbewust aanwakkert is zo'n effect waar verantwoordelijkheid bij hoort.