Minister komt met aanvulling op sterk bekritiseerde 'datasurveillancewet' WGS

Minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid is met een aanvulling gekomen op de sterk bekritiseerde 'datasurveillancewet' WGS. De Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS), ook wel 'Super SyRI' genoemd, biedt een juridische basis voor overheidsorganisaties én private partijen, verenigd in samenwerkingsverbanden, om persoonsgegevens met elkaar te delen. Bijvoorbeeld bij vermoedens van fraude of georganiseerde criminaliteit.

In het voorstel zijn vier samenwerkingsverbanden aangewezen om gegevens met elkaar te delen, maar dat aantal kan de regering later uitbreiden. Het wetsvoorstel is eind 2020 in de Tweede Kamer aangenomen. De PvdA, Krol, 50PLUS, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD stemden voor, D66, GroenLinks, SP, PvdD, DENK en Van Kooten-Arissen stemden tegen. De Autoriteit Persoonsgegevens adviseerde de Eerste Kamer eind 2021 om tegen het wetsvoorstel te stemmen.

Volgens de privacytoezichthouder zet de wet de deur wagenwijd open voor onbegrensde surveillance door een onbegrensde hoeveelheid partijen, publiek en privaat. Eerder was ook de Raad van State kritisch en stelde dat het voorstel op dat moment niet voldeed aan de eisen van artikel 10 van de Grondwet, dat het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer beschermt. Eind 2021 kwam de Raad van State echter met een positief oordeel.

Het gaat onder de WGS niet alleen om feitelijke gegevens die bedrijven en overheden met elkaar delen, maar ook om signalen, vermoedens en volledige zwarte lijsten die worden uitgewisseld en met elkaar verknoopt. Daarbij kunnen deze partijen op basis van deze schaduwadministraties 'interventies' met elkaar afstemmen waarin ze handhavend optreden tegen burgers die in hun vizier belanden, aldus de burgerrechtencoalitie die eerder de rechtszaak tegen SyRI won.

Minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid is nu een internetconsultatie gestart over het Besluit gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (BGS). Het besluit moet voor "waarborgen" van de WGS zorgen en beschrijven wat de samenwerkingsverbanden precies mogen doen. Ook moet het volgens de minister de zorgen van onder andere het parlement, de Raad van State en de Autoriteit Persoonsgegevens wegnemen.

Zo verplicht het BGS tot passende opleidingen en trainingen, definieert het een maximale bewaartermijn, ziet het op een startpunt van de gegevensverwerking en de rechtmatigheid van de ingebrachte informatie, verplicht het een motiveringsplicht voor samenwerkingsverbanden bij de verstrekking van resultaten en komt het met een nadere bepaling van het delen van persoonsgegevens tussen samenwerkingsverbanden. Er kan tot 12 april op de internetconsultatie worden gereageerd. Wanneer de Eerste Kamer over de WGS stemt is nog onbekend.