Digitale burgerrechtenbeweging pleit voor Europees spywareverbod

Digitale burgerrechtenbeweging EDRi wil dat er een verbod komt op het ontwikkelen, verkopen, promoten, importeren, exporteren en gebruiken van spyware in de Europese Unie. Eerder had EDRi al gesteld dat het gebruik van spyware niet compatibel is met de standaarden van een democratische samenleving. Uit onderzoek zou blijken dat zeker veertien EU-landen commerciële spyware hebben ingezet.

Wetgeving op dit gebied is zo goed als niet aanwezig, aldus EDRi. De afgelopen jaren zijn meerdere berichten in de media verschenen dat journalisten, activisten, politieke oppositie en mensenrechtenverdedigers het doelwit zijn geworden van spyware. Doordat de EU zo tolerant tegenover spyware is, draagt het bij aan de commerciële verspreiding van spyware, zowel in de EU als daarbuiten, gaat de burgerrechtenbeweging verder.

In een position paper roept de organisatie op tot een Europees spywareverbod. Daarin wordt als eerste een definitie van spyware gegeven. Het gaat dan om software die, voornamelijk via kwetsbaarheden, systemen infiltreert, de integriteit compromitteert en remote monitoring, datadiefstal en controle mogelijk maakt. Daarnaast wordt de rol en groei van de commerciële spywaremarkt bekeken en hoe het een gevaar vormt voor democratie en mensenrechten, en daarom moet worden verboden. Als laatste wordt er gekeken naar mogelijkheden voor slachtoffers van spyware.