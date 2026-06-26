Belastingdienst schond privacywetgeving met gebruik van Adobe Analytics

Met het gebruik van Adobe Analytics op de eigen website heeft de Belastingdienst de privacywetgeving geschonden, aldus staatssecretaris Eerenberg van Financiën. Ook blijkt de fiscus allerlei persoonsgegevens met het Amerikaanse bedrijf deelde. De trackingsoftware van Adobe is inmiddels op de website van de Belastingdienst uitgeschakeld. Ook is bij de Autoriteit Persoonsgegevens melding gedaan van een datalek. Adobe Analytics is trackingsoftware waarmee websites allerlei informatie over hun bezoekers kunnen verzamelen.

Onlangs verscheen een artikel online van onderzoeker Mick Beer over hoe Adobe allerlei informatie ontvangt over mensen die bij de Belastingdienst hun belasting betalen. Het zou onder andere gaan om de specifieke vordering en geopende aanslag. Naar aanleiding van de berichtgeving wilde JA21 opheldering van de staatssecretaris. "Het gebruik van Adobe Analytics was niet in lijn met de geldende ePrivacy-regels en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze functionaliteit is dan ook uitgezet", stelt de bewindsman.

Volgens Eerenberg was het niet de bedoeling om via Adobe Analytics persoonsgegevens te verwerken. "Daarom zijn de grondslag en de noodzakelijkheid niet beoordeeld. Als wij nu beoordelen welke gegevens zijn gedeeld, zijn wij van mening dat het niet noodzakelijk is om al deze gegevens te verwerken. De verwerking is dan ook gestopt. Bij het opnieuw inrichten van websiteanalytics zal de Belastingdienst de grondslag beoordelen en de noodzakelijkheidstoets uitvoeren."

JA21-Kamerlid Van den Berg wilde ook weten of de Belastingdienst geen toestemming van bezoekers had moeten hebben voor het plaatsen van de trackingcookies van Adobe. "De inrichting voldeed niet aan de geldende ePrivacy-regels. Gelet op het gebruik van trackingcookies met een bewaartermijn van twee jaar en de aard en omvang van de verzamelde gegevens had toestemming gevraagd moeten worden", reageert de staatssecretaris.

Eerenberg deelde ook een overzicht van welke gegevens allemaal naar Adobe werden gestuurd. Dan blijkt het om een zeer grote hoeveelheid data te gaan. De staatssecretaris merkt op dat niet uitgesloten kan worden dat er meer gegevens zijn gedeeld. "Omdat niet duidelijk is wat een gebruiker gedeeld heeft in een vrij tekstveld of zoekmachine. Wel weten we dat het ip-adres in ieder geval meegezonden werd." Afsluitend stelt Eerenberg dat het gebruik van analyticssoftware pas weer wordt hervat als de rechtmatigheid en proportionaliteit zijn beoordeeld en geborgd. Ook zal eerst een DPIA worden opgesteld en zullen verwerkersafspraken, waaronder een verwerkersovereenkomst, worden vastgesteld.