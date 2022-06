"PostNL creëert nieuwe digitale kloof met online niet-thuisbriefjes"

PostNL creëert een nieuwe digitale kloof doordat het stopt met de papieren niet-thuisbriefjes wanneer een pakket niet kan worden afgeleverd, zo vindt Klaas Gravesteijn, directeur van de Vereniging van Openbare Bibliotheken. De PvdA heeft minister Adriaansens van Economische Zaken om opheldering gevraagd.

"Vanaf 1 juli 2022 informeren we je digitaal waar je pakket is bezorgd: bij de buren of bij een PostNL-punt. Want online heb je altijd de laatste informatie over waar je pakket is. Ook kun je online je bezorgmoment wijzigen en je bezorgvoorkeuren doorgeven. Het is daarom handig om een PostNL-account aan te maken. Daarmee kun je je pakket altijd volgen, ook in de PostNL-app", aldus PostNL op de eigen website.

Volgens Gravesteijn creëert het bedrijf hiermee een nieuwe digitale kloof voor vier miljoen Nederlanders die onvoldoende digitaal vaardig zijn. Vier miljoen Nederlanders zijn niet digitaal vaardig genoeg om zelfstandig digitaal zaken te doen met de overheid. Zo'n 2,5 miljoen burgers boven de 16 jaar zijn laaggeletterd en zullen in de toekomst blijvende ondersteuning nodig hebben om online hun zaken met de overheid te regelen, zo stelde toenmalig staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken vorig jaar.

Gravesteijn stelt dat PostNL geen verantwoordelijkheid neemt om bij te dragen aan de digitale inclusie van deze grote groep mensen. "In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, gaat het echt niet alleen om ouderen. Van jong tot oud hebben mensen moeite om hun weg te vinden in het digitale contact met overheden en bedrijven", zo laat hij in een opinie voor Trouw weten.

De PvdA wil opheldering van minister Adriaansens. "Deelt u de mening dat het schrappen van papieren 'niet-thuisberichtjes’ tot problemen kan leiden voor mensen die niet van online diensten gebruik kunnen maken?", zo vraagt PvdA-Kamerlid Kathmann. "Vindt u ook dat de gekozen oplossing, het versturen van een sms-bericht, tot problemen kan leiden voor mensen die geen mobiele telefoon hebben?", vraagt ze verder aan de minister.

Adriaansens moet ook duidelijk maken welke mogelijkheden ze heeft om van PostNL te verwachten dat niet-digivaardigen ook worden ondersteund en of de minister bereid is om het probleem van niet-digivaardigen met PostNL te bespreken en gezamenlijk met het bedrijf tot een oplossing te komen voor mensen die van de afschaffing van de papieren ‘niet-thuisberichtjes’ de dupe zijn. De minister heeft drie weken om de vragen te beantwoorden.