Overheid start binnenkort onderzoek naar digitale weerbaarheid burgers

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties start binnenkort een onderzoek naar de digitale weerbaarheid van Nederlandse burgers. "Dit onderzoek is belangrijk om te meten hoe effectief beleid is en om in beeld te krijgen hoe digitale weerbaarheid bijdraagt aan veiligheid. Digitale weerbaarheid gaat namelijk verder dan alleen preventie; het gaat ook om het vermogen om te herstellen en te leren van digitale incidenten", zo laat Digitale Overheid weten, een initiatief van het ministerie.

Het onderzoek heeft als doel om meetbare doelen te ontwikkelen waarmee de effectiviteit van beleidsmaatregelen beter in beeld komt, zoals campagnes, cursussen, storytelling en serious games. "Het verhogen van de cyberweerbaarheid van burgers, bedrijven en instellingen blijft een punt van aandacht", zo liet demissionair minister Van Weel van Justitie en Veiligheid laatst in een brief aan de Tweede Kamer weten. De minister merkt op dat de afgelopen jaren diverse cyberbewustwordingscampagnes, tools en kennisproducten zijn ontwikkeld om de digitale weerbaarheid in Nederland te versterken.

Ook in een "overzicht preventieactiviteiten cybercrime" wordt het vergroten van de digitale weerbaarheid genoemd (pdf). "Het vergroten van de digitale weerbaarheid van burgers door middel van het vergroten van hun basisweerbaarheid is noodzakelijk om de kans op slachtofferschap van cybercriminaliteit te verlagen. Het gaat hierbij specifiek om het informeren van burgers over vormen van cybercriminaliteit en het bieden van concrete handelingsperspectieven zoals toelichting over het treffen van basismaatregelen."

Van Weel voegt toe dat verschillende ministeries nauw samenwerken aan het vormgeven van communicatie richting burgers, bedrijven en andere overheden. De afgelopen jaren heeft de overheid verschillende campagnes gehouden, waaronder “laat je niet interneppen”, “dubbel beveiligd is dubbel zo veilig” en “doe je updates”. Uit onderzoek blijkt dat deze campagnes niet altijd succes hebben. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zoekt organisaties en professionals die aan het aangekondigde onderzoek willen bijdragen.