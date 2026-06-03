Brussel presenteert plan om Europa digitaal soeverein te maken

De Europese Commissie heeft vandaag een plan gepresenteerd om Europa digitaal soeverein te maken. Als onderdeel van het 'Technological Sovereignty Package' zal worden geïnvesteerd in halfgeleiders, AI, cloud en open source en komt er ook beleid voor deze onderwerpen. Volgens Brussel is het belangrijk dat Europa op deze belangrijke technologische gebieden op eigen benen kan staan.

"Europeanen verdienen het vertrouwen dat hun gegevens in een veilige en betrouwbare digitale omgeving worden opgeslagen, met een duidelijke bescherming tegen ongewenste uitwisseling. Door de structurele afhankelijkheden te verminderen en ervoor te zorgen dat Europa de technologieën kan ontwikkelen, uitrollen en beveiligen waarop Europeanen vertrouwen, bouwen we een veiligere en betrouwbare toekomst voor onszelf", aldus de Europese Commissie.

Eén van de onderdelen van het vandaag gepresenteerde pakket is de Europese Opensourcestrategie. Die moet het gebruik van bestaande opensource-oplossingen in de publieke en private sectoren aanmoedigen, Europese organisaties ondersteunen bij het bijdragen aan de ontwikkeling van open source, zoals alternatieven voor Amerikaanse software, en het versterken van het Europese opensource-ecosysteem. De Europese Commissie gaat over de onderliggende wetsvoorstellen nu onderhandelen met het Europees Parlement en de lidstaten.