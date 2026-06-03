Nieuws
image

Brussel presenteert plan om Europa digitaal soeverein te maken

woensdag 3 juni 2026, 15:03 door Redactie, 0 reacties

De Europese Commissie heeft vandaag een plan gepresenteerd om Europa digitaal soeverein te maken. Als onderdeel van het 'Technological Sovereignty Package' zal worden geïnvesteerd in halfgeleiders, AI, cloud en open source en komt er ook beleid voor deze onderwerpen. Volgens Brussel is het belangrijk dat Europa op deze belangrijke technologische gebieden op eigen benen kan staan.

"Europeanen verdienen het vertrouwen dat hun gegevens in een veilige en betrouwbare digitale omgeving worden opgeslagen, met een duidelijke bescherming tegen ongewenste uitwisseling. Door de structurele afhankelijkheden te verminderen en ervoor te zorgen dat Europa de technologieën kan ontwikkelen, uitrollen en beveiligen waarop Europeanen vertrouwen, bouwen we een veiligere en betrouwbare toekomst voor onszelf", aldus de Europese Commissie.

Eén van de onderdelen van het vandaag gepresenteerde pakket is de Europese Opensourcestrategie. Die moet het gebruik van bestaande opensource-oplossingen in de publieke en private sectoren aanmoedigen, Europese organisaties ondersteunen bij het bijdragen aan de ontwikkeling van open source, zoals alternatieven voor Amerikaanse software, en het versterken van het Europese opensource-ecosysteem. De Europese Commissie gaat over de onderliggende wetsvoorstellen nu onderhandelen met het Europees Parlement en de lidstaten.

Nog geen reacties
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Certified Secure GenAI Deep Dive Security Training