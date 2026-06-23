Minister: Microsoft-werkplek ambtenaren wordt stapsgewijs autonoom

De Microsoft-werkplek voor rijksambtenaren die nu deels of geheel in de cloud draait wordt stapsgewijs vervangen door autonome onderdelen. Dat meldt minister Heerma van Binnenlandse Zaken in antwoord op vragen van de vaste commissie voor Digitale Zaken van de Tweede Kamer. De commissie stelde vragen naar aanleiding van het verantwoordingsonderzoek dat de Algemene Rekenkamer bij het ministerie uitvoerde.

In het onderzoek werden ook de digitale werkplekken besproken waar 58.000 rijksambtenaren gebruik van maken. Daarbij stelde de Algemene Rekenkamer dat er op de langere termijn bij de keuze voor digitale werkplekken aandacht moet komen voor digitale soevereiniteit. De vaste commissie wilde van de minister weten op welke manier digitale soevereiniteit wordt meegewogen bij de keuze en inrichting van digitale werkplekken binnen de Rijksoverheid.

"Digitale autonomie en de inzet van open source heeft veel aandacht binnen de Rijksoverheid, ook bij de keuze en inrichting van de digitale werkplekken", reageert minister Heerma. Hij stelt dat de overheid sinds 2020 het beleid ‘Open, tenzij-beleid’ volgt, waarbij software van de overheid zoveel mogelijk open source moet zijn. "De huidige digitale werkplek is op dit moment gebaseerd op Microsoft-componenten die deels of geheel in de cloud draaien. Stapsgewijs vervangen we die componenten door autonome componenten", laat de bewindsman verder weten.

Heerma meldt aanvullend dat DICTU en SSC-ICT, twee overheidsinstanties die ict-diensten aan de overheid leveren, alsmede DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) de opdracht hebben gekregen om een soevereine digitale werkplek te ontwikkelen. "Volgend jaar wil ik de eerste testgebruikers overzetten naar deze soevereine digitale werkplek", aldus de minister.