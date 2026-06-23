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Minister: Microsoft-werkplek ambtenaren wordt stapsgewijs autonoom

dinsdag 23 juni 2026, 12:24 door Redactie, 8 reacties

De Microsoft-werkplek voor rijksambtenaren die nu deels of geheel in de cloud draait wordt stapsgewijs vervangen door autonome onderdelen. Dat meldt minister Heerma van Binnenlandse Zaken in antwoord op vragen van de vaste commissie voor Digitale Zaken van de Tweede Kamer. De commissie stelde vragen naar aanleiding van het verantwoordingsonderzoek dat de Algemene Rekenkamer bij het ministerie uitvoerde.

In het onderzoek werden ook de digitale werkplekken besproken waar 58.000 rijksambtenaren gebruik van maken. Daarbij stelde de Algemene Rekenkamer dat er op de langere termijn bij de keuze voor digitale werkplekken aandacht moet komen voor digitale soevereiniteit. De vaste commissie wilde van de minister weten op welke manier digitale soevereiniteit wordt meegewogen bij de keuze en inrichting van digitale werkplekken binnen de Rijksoverheid.

"Digitale autonomie en de inzet van open source heeft veel aandacht binnen de Rijksoverheid, ook bij de keuze en inrichting van de digitale werkplekken", reageert minister Heerma. Hij stelt dat de overheid sinds 2020 het beleid ‘Open, tenzij-beleid’ volgt, waarbij software van de overheid zoveel mogelijk open source moet zijn. "De huidige digitale werkplek is op dit moment gebaseerd op Microsoft-componenten die deels of geheel in de cloud draaien. Stapsgewijs vervangen we die componenten door autonome componenten", laat de bewindsman verder weten.

Heerma meldt aanvullend dat DICTU en SSC-ICT, twee overheidsinstanties die ict-diensten aan de overheid leveren, alsmede DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) de opdracht hebben gekregen om een soevereine digitale werkplek te ontwikkelen. "Volgend jaar wil ik de eerste testgebruikers overzetten naar deze soevereine digitale werkplek", aldus de minister.

Reacties (8)
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Vandaag, 12:53 door Anoniem
En hop. Daar gaan de ambtenaren weer in de sabotage stand. Het enige werk werk waar ze in uitblinken.
Maw: dit gaat nooit gebeuren. Zet ik een lekker flesje rood op.
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Vandaag, 13:12 door Anoniem
Héél goed!!!
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Vandaag, 13:28 door Anoniem
Dit zal gaan over Mijn Bureau?
https://minbzk.github.io/mijn-bureau/
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Vandaag, 13:29 door Anoniem
Stapsgewijs lijkt me prima.
1 stap: weg met die cloud.

Oh, en als we dan toch bezig zijn: faseer heel M$ gelijk uit. Al heb je de meuk uit de 'cloud', dan kan men via 'updates' nog steeds overal bij. En als die updates niet meer komen, dan is het spul een maand later ook 'gevaarlijk' - want het moet tenslotte allemaal aan internet hangen.
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Vandaag, 13:37 door Anoniem
Dit loopt nu al 23 jaar!! sinds de motie Vendrik https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2010/0209/nederlandopeninverbinding.pdf
Hoog tijd voor sancties.
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Vandaag, 13:39 door SecuMetal
Door Anoniem: En hop. Daar gaan de ambtenaren weer in de sabotage stand. Het enige werk werk waar ze in uitblinken.
Maw: dit gaat nooit gebeuren. Zet ik een lekker flesje rood op.

Dit is wat mij betreft iets te negatief ingesteld. Het is logisch dat systemen die al jaren in gebruik zijn en door duizenden ambtenaren worden gebruikt, niet van de ene op de andere dag vervangen kunnen worden. Er zijn lopende contracten, aanbestedingen, trainingen en allerhande andere zaken die dan gaan meespelen. Zowel bij de rijksoverheid als lagere overheden als gemeenten wordt serieus nagedacht over alternatieven en worden er al pilots opgezet. Als er eenmaal een schaap over de dam is ... Belangrijk hierin is ook dat er geen onnodige risico's worden genomen en zo de kosten extreem uit de hand lopen, want dan gaat de burger die rekening ook krijgen. Dus ja, het zal zeker een decennium kunnen duren, maar de raderen zijn aan het draaien.
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Vandaag, 13:40 door Anoniem
Het schiet nog niet echt op: https://zijnwealautonoom.nl/email-as/government/
Waar kunnen we de rekening neerleggen als de diensten uit de lucht zijn?
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Vandaag, 13:47 door Joep Lunaar
De beleidsnota (verplichtend) "Nederland open in Verbinding" (NoiV) dateert uit 2007.
Essentie: gebruik FOSS en gebruik open standaarden onder de voorwaarde "comply or explain".

Kort daarop werd voor MS Windows en MS Office (toen nog zonder strikte implementatie van een OSI bestandsformaat) gekozen als basis voor Desktop Goud, de standaard desktop voor heel veel ambtenaren. Sindsdien zijn alle aanbestedingen een flagrante inbreuk op NoiV gebleken.

Gezien aantoonbare onrechtmatige praktijken van Microsoft in het verleden bij het promoten van haar producten (o.a. bij het verheffen van OpenXML tot OSI standaard, vermoeden van omkoping*) lijkt een parlementaire enquête in hoe de overheid heeft aanbesteed geen idioot idee.

* zie o.a.
- https://web.archive.org/web/20240528204034/http://groklawstatic.ibiblio.org/staticpages/index.php%3fpage=20080719233709726
- https://en.wikipedia.org/wiki/Standardization_of_Office_Open_XML
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