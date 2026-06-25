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VS overweegt identificatieplicht voor gebruikers prepaidtelefoons

donderdag 25 juni 2026, 16:47 door Redactie, 3 reacties

De Amerikaanse toezichthouder FCC overweegt een identificatieplicht voor gebruikers van prepaidtelefoons in te voeren (pdf). Dit zou het einde van zogenoemde 'burner phones' kunnen betekenen, zo melden Fox News en Ars Technica. Wanneer telecombedrijven verplicht naam, adresgegevens en identiteitsnummers moeten registreren voordat een simkaart is te activeren, wordt het veel lastiger om anonieme of eenvoudige prepaid services te gebruiken.

Privacyorganisaties zijn kritisch en stellen dat een identificatieplicht voor alle klanten van telecombedrijven grote gevolgen kan hebben, bijvoorbeeld voor slachtoffers van huiselijk geweld. Die kunnen nu nog vrij anoniem een prepaidtelefoon aanschaffen, maar zouden straks kunnen worden verplicht om hun naam, adresgegevens, ander telefoonnummer en een door de overheid verstrekt identiteitsnummer te verstrekken.

De FCC stelt dat het uitbreiden van de Know-Your-Customer (KYC) verplichting het aantal robocalls in de Verenigde Staten zal verminderen en het ook eenvoudiger maakt om scammers die van mobiele telefoonnetwerken gebruikmaken te identificeren (pdf). Het Amerikaanse Center for Democracy & Technology stelt dat mensen die mobiel willen bellen straks worden gedwongen om hun privacy en persoonlijke informatie op te geven.

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF noemt het plan verschrikkelijk voor de privacy en waarschuwt voor misbruik van de informatie door de overheid. Organisaties, burgers en andere belanghebbenden konden tot en met vandaag op het voorstel reageren, wat vooral veel reacties van tegenstanders opleverde. Tot en met 27 juli kan het publiek weer op deze reacties reageren. Daarna komt de FCC met een definitief besluit.

Reacties (3)
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Vandaag, 16:55 door Anoniem
Je mag maar 1 telefoon nummer hebben
zodat je volledig te traceren en te controleren bent
het is niet iets nieuws,het is te verwachten om
nog verder te gaan,en genoeg is nooit genoeg.

Veiligheid is nog altijd mosterd na de maaltijd
en privacy wat is dat?

Wereld2026
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Vandaag, 17:15 door Anoniem
Heeyy Miester wanna buy a Mexican prepaid phone?
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Vandaag, 17:19 door johanw - Bijgewerkt: Vandaag, 17:19
Ach ja, dan moeten die Amerikanen maar eens leren dat de wereld verder is dan pots bellen en sms. We hebben ju apps die over her algemeen versleuteld zijn en soms ook geen metadata bijhouden zodat niet bekend is wie met wie belt of berichten uitwisselt.
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