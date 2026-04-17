Onderzoeker meldt kwetsbaarheid in Europese leeftijdsverificatie-app

Een kwetsbaarheid in de net gepresenteerde Europese leeftijdsverificatie-app maakt het mogelijk voor aanvallers met fysieke toegang om de PIN van gebruikers te wijzigen en zo toegang tot de app te verkrijgen. Dat stelt beveiligingsonderzoeker Paul Moore op X.

De app is open source en iedereen kan de broncode bekijken. Moore deed dit en ontdekte een kwetsbaarheid waardoor het mogelijk is om de PIN van gebruikers te wijzigen. Hiervoor moet een aanvaller wel fysieke toegang hebben tot de smartphone waarop de app draait. Door simpelweg het verwijderen van de "PinEnc/PinIV" waardes uit de shared preferences kan, na het opnieuw starten van de app, direct een nieuwe PIN ingesteld worden.

Aanvullend wijst de onderzoeker op het feit dat selfies die worden genomen met de app langdurig worden opgeslagen en niet automatisch worden verwijderd. Paul Moore:" These images are written to external storage in lossless PNG format, but they're never deleted. Not a cache... long-term storage. "