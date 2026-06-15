Gemeente Groningen onderzoekt vervangen van Windows door Linux

De gemeente Groningen onderzoekt samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het vervangen van Windows door Linux voor de werkplekken van ambtenaren. Dat liet wethouder Philip Broeksma tijdens het Politiek Vragenuur van de Groningse gemeenteraad weten. In de gemeenteraad had Volt vragen gesteld over de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven (pdf).

"De EU wil onze afhankelijkheid van niet-Europese techbedrijven verkleinen. Kan het college concreet maken hoe afhankelijk onze gemeente momenteel is van niet-Europese cloud- en softwareleveranciers, en of zij die afhankelijkheid actief wil afbouwen?", stelde de Volt-fractie de vraag. De partij wilde ook weten of er een plan is om van Microsoft af te gaan. "Zijn we op dit moment actief alternatieven aan het onderzoeken?"

Broeksma merkte op dat de gemeente Groningen in vergelijking met andere gemeenten weinig gebruikmaakt van Microsofts cloudomgeving. Tevens wordt er later dit jaar een pilot gestart met een alternatief voor Microsoft Office. "Daarnaast kijken met de VNG naar een alternatief voor de gehele werkplek. Dus windows vervangen door Linux." De wethouder voegde toe dat het hier wel om een grote inspanning gaat in tijd en middelen en één die vele jaren in beslag zal nemen. "We hebben dus al belangrijke stappen gezet en we gaan daar mee door. Digitale soevereiniteit is iets dat wij willen."