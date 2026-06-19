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AP-voorzitter: Nederland veel te afhankelijk van Amerikaanse techbedrijven

vrijdag 19 juni 2026, 17:11 door Redactie, 4 reacties

Nederland is veel te afhankelijk van Amerikaanse techbedrijven en moet zo snel mogelijk aan de slag om van de Verenigde Staten los te komen, zo stelt Aleid Wolfsen, vertrekkend voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), tegenover het Sven Kockelmann in het radioprogramma Sven op 1. "Als de Amerikaanse president dat wil, ligt morgen de halve Nederlandse overheid stil, door de afhankelijkheid die er nu is van Amerikaanse techbedrijven", aldus Wolfsen.

Hij wijst onder andere naar de beslissing van Anthropic om AI-modellen Fable 5 en Mythos 5 voor alle klanten uit te schakelen. "Ik vond het echt frappant. De Amerikaanse president zegt tegen dit techbedrijf, Anthropic, dat het systeem niet toegankelijk mag worden voor mensen buiten Amerika. Trump heeft daar geen bevoegdheid voor toegepast, maar dat bedrijf gehoorzaamt. Dat zie je ook bij andere bedrijven."

De AP-voorzitter is bang dat de Amerikaanse president op een gegeven moment een killswitch inschakelt als hij in conflict met de Nederlandse overheid komt. "Dat kan omdat we zo afhankelijk zijn van die systemen en er vaak ook geen exitstrategieën zijn. Het is zo verknoopt. Wij zeggen vaak tegen grote overheidsinstanties: maak exitstrategieën, zodat als er iets gebeurt, je heel snel je data ergens kan parkeren of een alternatieve mogelijkheid hebt. Maar het is heel kwetsbaar, heel kwetsbaar."

Europa moet volgens Wolfsen dan ook 'als de bliksem' aan de slag om van Amerikaanse techbedrijven los te komen. Daarbij is het niet nodig om alle gegevens bij deze bedrijven weg te halen, stelt de AP-voorzitter. "Maar wel als het gaat om gezondheidsgegevens, contacten met de overheid, gevoelige gegevens, banksystemen."

Reacties (4)
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Vandaag, 17:38 door Anoniem
Terecht punt. Het is schrikbarend gesteld met de Nederlandse afhankelijkheid van amerikaanse big tech in het algemeen, en microsoft en google in het bijzonder. Zie bijvoorbeeld https://zijnwealautonoom.nl voor een overzicht per categorie (overheden, onderwijs, etc). En dan even bovenin die rode knop aanvinken voor visuele weergave.

Nederland roept graag tegen elkaar dat er geen alternatieven zijn, en héééééél soms klopt dat ook, maar in 90% van de gevallen is het vooral luiheid, onwil en veranderangst. Er zijn zat alternatieven. Zie bijvoorbeeld:
https://buy-european.net/en/alternatives
https://european-alternatives.eu
https://www.goeuropean.org
https://europeantechmap.eu
https://euro-stack.com/alternatives
https://euroalternative.eu
https://alternativeto.net (bevat ook niet-Europese alternatieven)
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Vandaag, 17:44 door Anoniem
"Halve Nederlandse overheid" ? Zeg maar gerust hele overheid en heel Nederland.....
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Vandaag, 17:58 door Anoniem
wat een peen het is nooit anders geweest dat de Amerikanen de tech heeft uit gevonden....wat een domme opmerking van z,n personen ps: zeker nog even een wit voetje halen
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Vandaag, 18:01 door Anoniem
sins Trump aan de macht is Amerikaanse producten niet goed meer ...wat als Trump overleden is is het dan ook niet goed meer
een domme stelling van AP voor zitter
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