AP-voorzitter: Nederland veel te afhankelijk van Amerikaanse techbedrijven

Nederland is veel te afhankelijk van Amerikaanse techbedrijven en moet zo snel mogelijk aan de slag om van de Verenigde Staten los te komen, zo stelt Aleid Wolfsen, vertrekkend voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), tegenover het Sven Kockelmann in het radioprogramma Sven op 1. "Als de Amerikaanse president dat wil, ligt morgen de halve Nederlandse overheid stil, door de afhankelijkheid die er nu is van Amerikaanse techbedrijven", aldus Wolfsen.

Hij wijst onder andere naar de beslissing van Anthropic om AI-modellen Fable 5 en Mythos 5 voor alle klanten uit te schakelen. "Ik vond het echt frappant. De Amerikaanse president zegt tegen dit techbedrijf, Anthropic, dat het systeem niet toegankelijk mag worden voor mensen buiten Amerika. Trump heeft daar geen bevoegdheid voor toegepast, maar dat bedrijf gehoorzaamt. Dat zie je ook bij andere bedrijven."

De AP-voorzitter is bang dat de Amerikaanse president op een gegeven moment een killswitch inschakelt als hij in conflict met de Nederlandse overheid komt. "Dat kan omdat we zo afhankelijk zijn van die systemen en er vaak ook geen exitstrategieën zijn. Het is zo verknoopt. Wij zeggen vaak tegen grote overheidsinstanties: maak exitstrategieën, zodat als er iets gebeurt, je heel snel je data ergens kan parkeren of een alternatieve mogelijkheid hebt. Maar het is heel kwetsbaar, heel kwetsbaar."

Europa moet volgens Wolfsen dan ook 'als de bliksem' aan de slag om van Amerikaanse techbedrijven los te komen. Daarbij is het niet nodig om alle gegevens bij deze bedrijven weg te halen, stelt de AP-voorzitter. "Maar wel als het gaat om gezondheidsgegevens, contacten met de overheid, gevoelige gegevens, banksystemen."