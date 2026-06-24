'President Europees Parlement wil chatcontrole ondanks tegenstem doordrukken'

De president van het Europees Parlement, Roberta Metsola, wil een voorstel voor de invoering van chatcontrole doordrukken, ook al heeft het Parlement hier meerdere keren tegengestemd. Diplomaten noemen de actie van Metsola "ongekend", zo meldt Politico op basis van een intern document. Een tijdelijke Europese uitzondering waardoor techbedrijven chatberichten en 'interpersoonlijke communicatie' van gebruikers massaal op vrijwillige basis mochten scannen, ook wel 'chatcontrole 1.0' genoemd, verliep begin april.

Onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de EU-lidstaten over een verlenging liepen stuk. Daardoor mogen techbedrijven het verkeer van hun gebruikers niet meer scannen. In een reactie lieten Google, Meta, Microsoft en Snap weten dat Europese beleidsmakers de maatregel alsnog moeten verlengen. In de tussentijd zeggen de techbedrijven dat ze op de betreffende interpersoonlijke communicatiediensten 'vrijwillige actie' blijven ondernemen. Om welke diensten het precies gaat en hoe deze actie eruitziet is niet bekendgemaakt.

Nu meldt Politico dat Metsola de EU-lidstaten heeft gevraagd om het voorstel voor het scannen van verkeer, dat twee keer door het Europees Parlement werd verworpen, goed te keuren. Diplomaten beschrijven de actie van Metsola als "ongekend". Parlementaire medewerkers die met Politico spraken stellen dat beleidsmakers zich gepasseerd voelen, nu Metasola de EU-lidstaten heeft uitgenodigd om een voorstel aan te nemen dat het Parlement al heeft verworpen. Binnen het Europees Parlement zijn nu zorgen dat het de positie van het Parlement aantast als het gaat om het onderhandelen over voorstellen met betrekking tot de aanpak van misbruikmateriaal.